Kulak houdt eerste 24 uren tegen kanker: “Inspiratie voor goed doel was prof Swinnen, wiens zoon de ziekte overwon ” Joyce Mesdag

07 maart 2019

18u11 0 Kortrijk De studenten van de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk houden momenteel de eerste ‘Kulak 24 uur – tegen kanker’. 24 uur lang vinden er activiteiten plaats die geld in het laatje brengen voor het Leuvens Kankerinstituut. Johan Swinnen, die les geeft aan de universiteit en zelf een zoon heeft die moest vechten tegen kanker, bleek de inspiratiebron voor de organiserende studenten.

Johan Swinnen, een professor die onderzoek doet naar kanker, haalde eind 2017 nog het nationale nieuws. Hij liep 2.400 km naar Compostela, goed voor 32 dagen lang twee marathons per dag, en hij deed dat als eerbetoon aan zijn zoon Pieter, die tijdens zijn jeugdjaren tegen een agressieve hersentumor moest vechten. Swinnen geeft ‘biomedisch onderzoek’ aan de Kulak in Kortrijk en een tijdje geleden gaf hij er nog een lezing over de periode dat zijn zoon Pieter ziek was. “Zijn verhaal sprak ons echt aan”, zeggen studenten Louis Derluyn, Elisabeth Dewispelaere en Laurens Willaert. “Met onze kersverse studentenvereniging BeMSA (Belgian Medical Students Association) waren we nog op zoek naar een goed doel waar we onze eerste activiteit aan konden ophangen. Het goede doel waar Johan Swinnen een voorvechter van is, het Leuvens Kankerinstituut, was dan ook snel gekozen.”

24 uur lang worden verschillende activiteiten georganiseerd op de campus. ‘s Middags was er onder meer een croqueverkoop en een gocartwedstrijd, en vanavond is er nog een fuif. Blikvanger is de 6-urenloop, waarbij 6 uur lang rondjes wordt gelopen op en rond en in de campus. “Ik vermoed dat er zo’n 500 tot 600 studenten op een bepaalde manier hun steentje bijdragen”, zegt Petra Huyst, stafmedewerker bij Kulak. “Dat komt omdat de studenten voor een heel uiteenlopend gamma aan activiteiten hebben gezorgd. Wie niet graag loopt, kan altijd steunen door een croque te eten, en voor een fuif zijn de studenten uiteraard ook al snel te vinden.”

Rolmodel

Vicerector Piet Desmet kwam zelfs een paar rondjes meelopen. “Voor mij is het evident dat ik mijn steun betuig”, zegt Desmet. “Ik heb vooreerst heel veel respect voor Johan Swinnen. Het is een empathische, competente man, een rolmodel voor onze studenten en onze docenten. Hij is me zelfs meer dan tien rondjes waard. Bij wijze van spreken, want het is toch al een paar maanden geleden dat ik nog eens mijn loopschoenen heb bovengehaald en ik heb het wel wat lastig. Bovendien vind ik het toch wel straf dat dit evenement volledig op poten werd gezet door enkele tweede- en derdejaarsstudenten. Kulak wil studenten ook klaarstomen voor het echte leven. Jee inzetten voor anderen is toch wel een mooi facet daarvan.”

Johan Swinnen zelf was alvast heel blij dat ‘zijn’ studenten de 24 uur van de Kulak organiseerden. “Er zijn centen nodig om het kankeronderzoek te kunnen voeren. Maar de betrokkenheid die de studenten hier tonen, en de verbondenheid die hun evenement creëert, is zo mogelijk nog belangrijker.”