Kruispunt Hugo Verriestlaan/Graaf Boudewijn IX-laan onderbroken 28 juli 2018

De stad pakt binnenkort het gevaarlijk kruispunt Hugo Verriestlaan/Wandelingstraat aan. Ook de Wandelingstraat, het stuk tussen Veldstraat en de spoorwegbrug, wordt vernieuwd. Voor deze heraanleg start, legt de Watergroep een nieuwe waterleiding aan. Van 6 tot 10 augustus is de Hugo Verriestlaan ter hoogte van de Lode de Boningelaan, afgesloten voor alle verkeer. De omleiding loopt via de Lode de Boningelaan en Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan. Aansluitend, van 13 tot 17 augustus, is de Lode de Boningelaan afgesloten voor alle verkeer, omleiding is voorzien via de Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan. De Passionistenlaan is van 20 tot 22 augustus afgesloten voor alle verkeer. In de Wandelingstraat geldt van 23 augustus tot 7 september éénrichtingsverkeer in de richting van de Veemarkt en een parkeerverbod langs de kant bewoning. In de Wandelingstraat start men vanaf 7 september tenslotte met het overkoppelen van de aansluitingen. Verkeer in beide richtingen is dan terug mogelijk, er geldt enkel nog parkeerverbod. (JME)