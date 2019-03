Kritiek op Bio-Planet: “Alles in overdadig plastic verpakt” Peter Lanssens

18u13 0 Kortrijk Klanten van Bio-Planet in Kortrijk maken zich druk over de werking: ‘Zo spijtig dat uitgerekend in Bio-Planet alles nu in overdadig plastic verpakt wordt. Sinds de nieuwe winkel is er geen echte versafdeling meer, met massa’s afval tot gevolg’, is op Facebook te lezen. “We reduceren door de verpakkingen de voedselverspilling. Wat een minder grote ecologische voetafdruk met zich mee brengt dan de verpakkingen zelf”, stelt Hanne Poppe van Bio-Planet.

Bio-Planet opende eind november vorig jaar een nieuwbouw in de Burgemeester Vercruysselaan, tegenover gewezen ziekenhuis Sint-Maarten. Dat er net in Bio-Planet voor plastic verpakkingen gekozen wordt, steekt veel mensen de ogen uit. “De meldingen gaan vooral over de beenhouwerij”, vertelt Hanne Poppe, woordvoerster van Bio-Planet. “We testen in Kortrijk en Verviers een hybride bedieningstoog uit. Met hybride bedoelen we dat een deel van de producten voorverpakt is en een ander deel nog steeds in bediening te krijgen is. We proberen deze minder evidente duurzame oplossing uit omdat we de dankzij de verpakkingen de ‘food waste’ reduceren. Zo is de houdbaarheid langer en blijft de kwaliteit van de verse producten langer bewaard. Wat een minder grote ecologische voetafdruk met zich mee brengt dan de verpakkingen zelf. Bovendien voelen we de nood bij klanten om op drukke momenten sneller vlees mee te nemen en meteen zicht te hebben op de hoeveelheid en de prijs.”

Beter dan ‘beenhouwerspapier’

Bio-Planet benadrukt verder dat er ook over de verpakking zelf is nagedacht. “Het kartonnen bakje gaat bij het papier, terwijl je de gewone plastic folie bij het restafval gooit”, zegt Hanne Poppe. “Het voordeel is dus dat je de scheiding van de twee materialen kan doen, na gebruik. Dat is bij gewoon ‘beenhouwerspapier’, dat aan de verstoog gebruikt wordt om etenswaren in te pakken en waar dus ook een plastic laagje aan de binnenkant zit, niet mogelijk. Daar moet je het hele papier bij het restafval gooien omdat de plastic folie aan de binnenkant er niet af kan. De reacties van de klanten zijn erg waardevol voor ons. We deden zelf speciaal een enquête bij klanten van Kortrijk en Verviers. We testen en bekijken nu verder hoe we de bedieningstoog van de toekomst vorm willen geven. Het is een voortdurende zoektocht naar de meest duurzame oplossing, zoals dat bij Bio-Planet past.”