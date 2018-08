Kraaknet naar Overleie 18 augustus 2018

Kortrijkzanen die het zwerfvuil niet meer kunnen aanzien in hun stad, verenigen zich onder de koepel 'Kortrijk Kraaknet' en nemen zo zelf samen het heft in handen om buurten op te ruimen.





"Morgen zondag 19 augustus ruimen we de straten van Overleie op", zegt initiatiefneemster Natacha Jaumain. "Wie wil helpen, komt om 10 uur naar de grote boom op het Sint-Amandsplein. We regelen materiaal zoals vuilniszakken, handschoenen en fluohesjes. Hoe meer volk, hoe properder de buurt", aldus Jaumain. Info staat op de Facebookpagina Kortrijk Kraaknet. (LPS)