Kouter stelt bakkersoven voor 04 juni 2018

Autismevriendelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs Kouter heeft een nieuwe bakkersoven.





Een dure aankoop, die toch mogelijk was dankzij een fikse korting van leverancier Peeters én inspanningen van de leerlingen van de opleiding bakkersgast. Zij hielden samen met hun leerkrachten drie klaaskoekenmarathons. Met de opbrengst werd de aankoop van de bakkersoven mee gefinancierd. "We zijn nu de trotse eigenaars van een gloednieuwe Miwe-bakkersoven", vertelt adjunct-directeur Ann Holvoet. De oven bevindt zich in de campus Lage Kouter in de Beekstraat. (LPS)