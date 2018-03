Kortrijkzanen fierder dan ooit MAAR WEL MINDER TEVREDEN OVER PARKING EN FIETSPADEN PETER LANSSENS

20 maart 2018

02u38 0 Kortrijk 72 procent van de Kortrijkzanen is fier op hun stad. Dat is een record. Al blijft er werk aan de winkel. Want de tevredenheid over de staat van voet- en fietspaden en het aanbod van parkeerplaatsen daalt. Dat blijkt uit de stadsmonitor.

Die driejaarlijkse bevraging in centrumsteden is positief voor Kortrijk. De tevredenheid over buurt en stad pieken met 80 en 79 procent. Ook het vertrouwen in het stadbestuur piekt met 36 procent in 2017 (tussen 2008 en 2011 was dat nog 29 procent, met Stefaan De Clerck (CD&V) als burgemeester). Verder opvallend: 'Kortrijk Spreekt' werkt. Zo geeft 46 procent van de bevolking aan mee te mogen praten over de toekomst van de stad (34 procent in 2011), terwijl 47 procent door het stadsbestuur geconsulteerd werd (31 procent in 2011).





"Die inspraak wordt gewaardeerd", zegt waarnemend burgemeester Rudolf Scherpereel (N-VA). "De fierheid heeft onder meer met grote projecten te maken zoals het stadsdeel Kortrijk Weide met het nieuwe zwembad en de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens." Er zijn nog positieve zaken. Zo heeft Kortrijk van alle centrumsteden het laagste aantal inwoners met betalingsmoeilijkheden (10 procent). Kortrijk is de goedkoopste centrumstad om te wonen. Een huis kostte gemiddeld 182.644 euro in 2016. Kortrijk heeft het grootste aantal sportinfrastructuur, 4 per 1.000 inwoners.





De slaagkans van ondernemingen, 66,2 procent is na 5 jaar nog actief (64 procent in 2013) en de daling van de werkloosheidsgraad van 8,1 procent in 2013 naar 7,2 procent in 2017 zijn ook hoopgevend. Verder blijft de criminaliteitsgraad dalen: het gaat van 120,8 feiten per 1.000 inwoners in 2011 naar 96,9 feiten per 1.000 inwoners in 2016. Het onveiligheidsgevoel daalt van 11 procent in 2011 naar 10 procent in 2017.





Minder verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners daalt van 11,3 in de periode 2008-2010 naar 7,6 in 2014-2016. Toch zijn er ook minder goeie punten. De tevredenheid over het zich veilig verplaatsen van kinderen daalt van 46 procent in 2014 naar 41 procent in 2017. De tevredenheid over de staat van voet- en fietspaden daalt van 46 naar 43 procent. "Het is een bezorgdheid in heel Vlaanderen, fietsstad Gent doet het nog slechter. We bekijken het", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Ik onthou dat het gebruik van de fiets voor korte afstanden stijgt van 39 procent in 2014 naar 42 procent in 2017 en dat 59 procent het veilig fietsen vindt in Kortrijk."





De Kortrijkzanen zijn ook minder tevreden over het aanbod parkeerplaatsen: van 64 procent in 2014 naar 60 procent in 2017.





"We schrapten bovengronds 500 plaatsen, terwijl de mensen de nieuwe parkeerhavens nog beter moeten leren kennen", nuanceert Weydts.