Kortrijkzaan vertegenwoordigt twee jaar lang 150 miljoen jongeren in Europa "Ik wil de stem van de jongeren zo luid mogelijk laten klinken Alexander Haezebrouck

Bron: Eigen info 0 Kortrijk Frédéric Piccavet (28) uit Kortrijk vertegenwoordigt vanaf 1 januari 150 miljoen Europese jongeren in het Europees Jeugdforum. Hij doet dat samen met nog tien andere Europese jongeren. “We zitten samen met de Europese leiders om onze bezorgdheden over te maken”, zegt Frédéric die eerder al Europees Jongerenvertegenwoordiger was van de Vlaamse Jeugdraad.

Twee jaar lang zal Kortrijkzaan Frédéric Piccavet als bestuurslid van het Europees Jeugdforum mee aan tafel zitten met Europese toppolitici om hun beleid mee richting te geven. “Dit is een geweldige uitdaging waar ik enorm naar uitkijk”, zegt Frédéric die dit samen mag doen met tien andere Europese jongeren. “We vertegenwoordigen alle jeugdraden en organisaties zoals bijvoorbeeld de scouts en de Chiro maar ook de Vlaamse Jeugdraad waar ik de afgelopen jaren ook Europees Jongerenvertegenwoordiger was. De bezorgdheden vanuit al die organisaties brengen we over naar de Europese parlementsleden. We staan in rechtstreekse verbinding met de Europese Commissie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Onze focus de komende twee jaar zal vooral liggen op het versterken van jeugdbeleid, om zoveel als mogelijk jongeren op Erasmus naar het buitenland te laten gaan en op klimaat”, zegt Frédéric. “Al te vaak komen Erasmusstudenten uit de middenklasse, iedereen moet dat kunnen doen. Het klimaat is voor ons des te belangrijker omdat wij diegene zullen zijn die moeten leven in een veranderend klimaat. Het gemiddeld Europarlementslid is 55 jaar zal daar de gevolgen niet meer van dragen, wij wel. Europa doet op dit moment gewoon te weinig voor het klimaat.” Volgens Frédéric luisteren de Europese leiders ook méér en méér naar de stem van het Jeugdforum. “Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese commissie, liet onlangs nog verstaan dat ze meer moeten luisteren naar de jongeren. Er komen ook steeds meer rechtse organisaties op die vaak anti-Europa zijn. Als het gaat over hoe ze die groeperingen moeten counteren, luisteren ze zeker naar ons. Vaak zijn de Europese leiders in het begin erg kritisch tegenover ons, maar naargelang ze ons beter leren kennen appreciëren ze ons werk des te meer. Ik besef dat het lang kan duren vooraleer we effectief resultaten kunnen boeken, maar ik hou van uitdagingen en ga er volledig voor.”

“Er kruipt erg veel werk in, maar volledig vrijwillig”

Alhoewel Frédéric zo’n 20 tot 30 uur per week wil spenderen aan het Europees Jeugdforum, doet hij dat volledig vrijwillig. “Het is ook de bedoeling dat we effectief met onze beide voeten op de grond blijven staan en op die manier zo dicht mogelijk bij de bekommernissen van de jongeren staan. Het komende jaar zal ik per maand zo’n twee reizen maken binnen Europa om conferenties bij te wonen. Daar kijk ik enorm naar uit. Je kan in een ander land altijd iets oppikken om mee te nemen.” Frédéric was eerder al Europees Jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad en kreeg toen bij zijn kandidatuur de steun van burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Ook toen zat ik al vaak samen met het Europees Jeugdforum en trok ik ten strijde tegen onbetaalde stages voor jongeren die een stage lopen buiten hun opleiding om ervaring op te doen. Europa gaat dit nu ook verbieden, alleen wil België nog niet akkoord gaan. We hebben dan ook een klacht ingediend tegen België en we verwachten binnenkort een uitspraak. Europa is voor jongeren ook al te vaak een ver-van-mijn-bed-show maar als je de deuren vindt gaan ze wel vlot open. Alleen moet je iets te lang zoeken, ook daar wil ik iets aan doen.”