Kortrijkzaan lanceert reisvlog: “Inwoners, ontdek de wereld” Naqash Mushtaq roept op om multiculturaliteit te omarmen Peter Lanssens

29 januari 2019

12u53 0 Kortrijk Naqash Mushtaq (28), werkzaam in Rahman Supermarket, heeft een opmerkelijke reisvlog gelanceerd. Hij roept Kortrijkzanen op om de wereld te ontdekken en de multiculturaliteit te omarmen, ook in eigen stad: “Het principe ‘onbekend is onbemind’ moet doorbroken worden. Leer van uw buren”, zegt Naqash Mushtaq.

Twee op drie Vlamingen kijkt minstens een keer per maand naar een filmpje op YouTube. Onder de 30 jaar is dat zelfs 90 procent. Er duiken dan ook steeds meer vlogs (dagboek op internet, dat grotendeels videobeelden omvat, red.) op. Zo kennen veel Kortrijkzanen de vlog van Hannes Coudenys, het brein achter de site ‘Ugly Belgian Houses’ en man van Deborah Debaere van Kopie Koffie op de Veemarkt, waarin hij zijn leuke avonturen met zoontje Rae Morris deelt.

Jammu-Kashmir

Sinds deze week is er ook de vlog van Naqash Mushtaq, werkzaam in de populaire exotische winkel Rahman Supermarket in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. Hij bezocht vorig jaar zo’n vijftien landen, zoals Griekenland, Turkije, Wales, Bosnië, Kroatië en Slovenië, om maar een paar voorbeelden te geven. En wil zijn ervaringen nu delen, in een vlog, die maandagavond feestelijk gelanceerd werd in de exotische feestzaal La Cubanita in de Cubaanse cocktail- en loungebar La Bodeguita del Medio in de Stationsstraat. Hij heeft twee redenen om een vlog te starten: “Het leven is niet enkel van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werken. Ik roep de Kortrijkzanen op om de wereld en zijn prachtige natuur te ontdekken. Wie mijn vlog volgt, zal er ook in opmerken dat ik van Jammu-Kashmir afkomstig ben, een bergachtige staat die door India, Pakistan en China wordt betwist. Ik gebruik mijn vlog als een platform om het onafhankelijk bestaansrecht van Jammu-Kashmir aan te kaarten. Jammu-Kashmir bestaat al meer dan 6.000 jaar en is ooit een prinselijke staat geweest.”

Vincent Van Quickenborne had het er recent over dat de 130 nationaliteiten in zijn stad een rijkdom zijn? Wel, er is nog veel werk aan de winkel. Naqash Mushtaq

Waardeer alle culturen

Wie de vlog van Naqash volgt, zal verrassende plaatsen ontdekken. Zo bezocht hij Bulgarije. “Waar ik de net geen 3.000 meter hoge Musala, de hoogste berg van het hele Balkanschiereiland, beklom. Prachtig, ook omdat ik in het gastvrije Bulgarije met open armen ontvangen werd. Maar het liefst van al vertoef ik in Barcelona in Spanje omdat de multiculturaliteit er helemaal doorgedrongen is. Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne had het recent over het feit dat de 130 nationaliteiten in zijn stad een rijkdom zijn? Wel, ik woon al 26 jaar in Kortrijk en ik merk dat er nog altijd veel werk aan de winkel is in onze stad. Het principe ‘onbekend is onbemind’ moet doorbroken worden. Leer van uw multiculturele buren. Wij doen dat omgekeerd ook. Kortrijk met zijn geschiedenis, zoals de Guldensporenslag in 1302, we appreciëren het allemaal. Probeer alle culturelen te waarderen, want die maken allemaal deel uit van Kortrijk”, aldus Naqash Mushtaq, ook bekend voor zijn humanitaire missies in vluchtelingenkampen in Griekenland, Spanje en Italië. Wie zijn vlog en de wereldwijde schoonheid van de natuur wil leren kennen – zo is hij dit jaar van plan om onder meer Ijsland, Roemenië, Mexico en Colombia te bezoeken – kan dat onder Naqash Mushtaq op YouTube en Facebook.