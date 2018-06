Kortrijksestraat wéér onderbroken 13 juni 2018

De Kortrijksestraat wordt andermaal onderbroken. Eandis voert vanaf vandaag tot en met 6 juli dringende onderhoudswerken uit aan haar nutsleidingen in de Kortrijksestraat. Er is tijdens de werken geen verkeer mogelijk richting Heule. Het verkeer richting Heule volgt een korte omleiding via de Molenstraat, Sint-Godelievestraat en Bozestraat. Het verkeer richting Kortrijk verloopt normaal. En fietsers en voetgangers hebben steeds in beide richting een doorgang. De hinder zou dus in principe beperkt moeten blijven. (LPS)