Kortrijkse ‘Zonnetoren’ verblindt buurtbewoners: “We kunnen binnen toch niet met een zonnebril rondlopen?” Peter Lanssens

22 februari 2019

17u32 0 Kortrijk Als de laaghangende zon op de nieuwe K-Tower schijnt, verandert de toren in een oogverblindende vuurbal. Het fenomeen doet zich al enkele maanden voor, maar nu zijn er voor het eerst ook klachten van buurtbewoners. Die moeten rolluiken naar beneden laten en gordijnen sluiten om niet verblind te worden.

Omwonenden in de onmiddellijke omgeving van de K-Tower, zoals Paul Van den Berghe (68) en Marianne Cools (67) van Coiffure Windsor in de Overleiestraat, hebben er veel last van. Op zonnige dagen doen Paul en Marianne iedere keer opnieuw tussen 16 en 18 uur de rolluiken in de keuken naar beneden en de gordijnen in de woonkamer dicht. Want anders worden ze verblind. De reden? De 66,49 meter hoge woontoren K-Tower op de Diksmuidekaai, sinds het najaar van 2018 helemaal af, is deels met spiegelende aluminium panelen bekleed. Als de zon, niet gehinderd door wolken, recht in de gevel van de toren schijnt, is de weerspiegeling oogverblindend.

Bruinen in de kunstzon

“We kunnen hier binnen moeilijk met onze zonnebril rondlopen hé”, zegt Paul. “Het is hinderlijk. We vragen ons af waarom het stadsbestuur er geen rekening mee hield bij het toekennen van de vergunning. Al zijn er ook wel voordelen. Zo hadden we hier vroeger nooit zon ’s avonds, maar sinds de komst van de toren dus wel. Omdat de zon in de toren reflecteert. Kan nog leuk worden tijdens de zomer. Dan gaan we kunnen bruinen in onze kunstzon. Leuk voor de klanten van ons kapsalon ook. We zullen hen achteraan op ons terras een koffietje kunnen aanbieden in onze kunstzon. “

Blauwe schijn

Maar leuk is toch anders. “We staan ook niet alleen met onze klachten. Ik hoor dat er nog mensen last van hebben, in de buurt hier. Ook automobilisten trouwens, tot op de ring rond Kortrijk (R8). Let op, we vinden de toren eigenlijk wel mooi. Het gebouw verandert telkens van kleur door die spiegelende panelen, de constructie past zich aan het weer aan. Zo krijgt de toren bijvoorbeeld een prachtige blauwe schijn bij een erg heldere hemel.”

Schadevergoeding

Omwonenden die een klacht overwegen, kunnen dat wel degelijk doen. “De toren zal stedenbouwkundig vergund zijn zoals het hoort en gebouwd zijn volgens de regels”, zegt advocaat Xavier D’Hulst uit Kortrijk, gespecialiseerd in aannemingsrecht. “Toch kan er hier sprake zijn van burenhinder. Je kan de mate van overlast laten vaststellen door een expert en burgerrechtelijk bijvoorbeeld een schadevergoeding vragen en eisen dat die reflecterende panelen aangepast worden. Het is subjectieve schade, geen materiële, maar je kan er zo wel een punt van maken. Want als buren moet je elkaar respecteren. Misschien is dat hier het geval niet, door de manier waarop de toren gebouwd is”, aldus D’Hulst.

Architect ziet geen probleem

De toren is ontworpen door Philippe Samyn. De architect hoopt dat het niet zo’n vaart loopt: “De toren ‘weegt’ door die spiegels net minder zwaar in het landschap. Hij ziet er zo lichter uit. Ik omschrijf de toren graag als een ‘testimony of the weather’. We kunnen er ook niets aan veranderen. Ik zie in ieder geval meer voor- dan nadelen. Er is het verrassingseffect, want de toren past zich op het vlak van kleur inderdaad aan de weersomstandigheden aan. En de mensen kunnen door de reflectie, als de zon weerkaatst en zo hun huizen binnen schijnt, op kunstlicht besparen. Want ze krijgen gratis de zon cadeau. En als je die gratis zon niet wil, doe je inderdaad gewoon je gordijnen dicht. Of dat niet gevaarlijk is voor automobilisten? Luister, bij een laaghangende zon moet je sowieso ook alert zijn. Ik zie het probleem niet. De toren is esthetisch heel mooi. Ik hoop dat de Kortrijkzanen vooral liefde voelen voor de K-Tower. Ik wil trouwens gerust eens ter plaatse komen, om er met de omwonenden over te praten”, aldus Samyn.

Tijdelijk

“Ik blijf er bij dat het een tijdelijk verschijnsel is dat zich enkel bij een laagstaande zon voordoet”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Bepaalde effecten van reflectie zijn moeilijk in te schatten. Het voordeel is dat Paul nu zon heeft op momenten dat hij die vroeger niet had. En de wijk Overleie, waar Paul en zijn vrouw wonen, staat zo nog meer in het zonnetje”, besluit Maddens met een knipoog.