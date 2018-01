Kortrijkse hiphopper werkt samen met Amerikaanse vedette 25 januari 2018

02u38 0 Kortrijk Muziekproducer Chilo Derieuw (32) uit Kortrijk werkte voor zijn derde album gesamen met de Amerikaanse hiphopper El da Sensei. Voor wie niet helemaal thuis is in het genre: El da Sensei was vooral populair in de jaren 90. Wrong Side of the Tracks van zijn formatie Artifacts doet misschien nog een belletje rinkelen.

De Kortrijkse Chillow timmert al jaren aan de weg als hiphopartiest. "Het verhaal begint eigenlijk al een tiental jaar geleden, toen we met vrienden het label Earquake wilden starten", vertelt Chilo. "We wilden graag een EP in maken waarbij we allemaal voor één nummer samenwerken met een Amerikaanse artiest. Ik stuurde mijn nummer naar El da Sensei, en kreeg tot mijn eigen grote verbazing meteen antwoord dat hij wilde meewerken. Twee dagen later kreeg ik het nummer terug, nadat hij er zijn strofes op had gerapt." Dankzij die samenwerking kwam hij in contact met andere Amerikaanse artiesten, zoals Reap, M-Dot, El Gant, Nutso, John Robinson, Shabaam Sahdeeq. "In 2012 maakte ik een plaat samen met Reap. 'NY2BE'. Een jaar later kwam er Muddy Grounds, met Jeffrey Jefferson, die nu bekend is met Ertebrekers. Aan die plaat heeft Flip Kowlier ook meegewerkt. En nu is er de derde plaat, een ruimer project dus met El da Sensei. "Omdat we de vorige keren telkens zo goed konden samenwerken." Dat de derde plaat van Chilo zo lang op zich liet wachten, komt omdat hij na zijn tweede album besloot om aan zijn studio 'Catharsis-productions' in Izegem te erken. De Amerikaanse artiesten die op de drie albums als 'gast' te horen zijn, kwamen naar deze studio om de nummers op te nemen.





Meer info op www.chillowproductions.com. De digitale plaat is onder meer te vinden op iTunes en Spotify. De vinylplaat en cd kan je kopen op www.hhv.de en www.fatbeats.com (JME)