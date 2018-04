Kortrijks erfgoed gaat naar nieuw depot VERHUIS VAN 47.000 WAARDEVOLLE STUKKEN DUURT TOT EIND 2019 XAVIER COPPENS

13 april 2018

02u42 0 Kortrijk Het komende anderhalve jaar moeten er tienduizenden historische, waardevolle stukken verhuisd worden van vijf verschillende locaties naar het nieuwe erfgoeddepot Trezoor dat gisteren werd geopend.

Het nieuwe erfgoeddepot op de parking van de groothandelsmarkt in Heule biedt 3.600 vierkante meter bewaarruimte. En dat kan wel eens rap ingevuld raken, want zowel de collectie van alle stadsmusea, het stadsarchief van Kortrijk, het erfgoed van alle lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen en de erfgoedbibliotheek Westflandrica van de provincie. "Toch wordt het een enorme uitdaging", vertelt de 34-jarige Jochen Vermote. Hij ruilt als stadsarchivaris volgende maand Ieper voor Kortrijk. "Ik ken geen enkel erfgoeddepot in Vlaanderen waar die verschillende diensten onder één dak zitten. Die dienen op elkaar afgestemd te worden én met de hoge expertise die de diensten al hebben, moeten wij dit nog eens coördineren. Die uitdaging heeft me gestimuleerd om Ieper te ruilen voor Kortrijk." Hij zal samen met restaurateur Shirin Van Eenooghe en een team van acht mensen de enorme verhuizing in goede banen leiden. Al twee jaar lang is de voorbereiding van de verhuizing van meer dan 47.000 stukken aan de gang. "Alle stukken moeten correct geregistreerd zijn en gecheckt worden. Elk uniek stuk moet immers vrij zijn van schimmels, stof en insecten. Bovendien kun je niet zomaar wat schilderijen op elkaar stapelen in een vrachtwagen", weet Van Eenooghe. "Daarom heeft ons team een opleiding art-handling gevolgd. Die workshop leert hoe je de stukken moet verplaatsen, verpakken en transporteren. Bovendien moeten wij de 47.000 stukken verhuizen vanop vijf verschillende locaties. Dat wordt echt een puzzelwerk en de hele verhuisoperatie zal daarom 18 maanden lang duren."





Eind 2019

Tegen eind 2019 zal de totale Kortrijkse museumcollectie verhuisd zijn naar het nieuwe erfgoeddepot, dat ruim 5 miljoen euro kost. Twee miljoen euro werd gesubsidieerd door de provincie, een half miljoen euro door de Vlaamse regering. "Wij steunen voornamelijk gezamenlijke initiatieven. Voor de opslagruimte van een collectie van een museum zullen wij geen subsidies toekennen", zei minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) gisteren tijdens de opening. "Iedereen zal het archief kunnen raadplegen, van studenten tot heemkringen. En op termijn is het ook de bedoeling dat het hele archief gedigitaliseerd is", voegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan toe. Naast een lees- consultatie- en documentatieruimtes, burelen, ateliers, verpakkings- en vergaderruimtes vormen de ruimtes voor tijdelijke en permanente opslag uiteraard het grote hart van het gebouw. Zo is er plaats voor 12,8 kilometer aan papier, 1.575 vierkante meter gaasrekken voor schilderijen. Goed voor in totaal 3.6000 vierkante meter aan bewaarruimte.