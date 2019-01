Kortrijk wordt wakker onder dik sneeuwtapijt Peter Lanssens

30 januari 2019

06u26 4 Kortrijk Het sneeuwt vrij hevig in Kortrijk. De stad ontwaakt onder een indrukwekkend sneeuwtapijt, tot 10 centimeter dik. Kortrijkzaan en stadsfotograaf Tony Decruyenaere trok er net zoals een week geleden op uit.

Hij maakte deze nacht, tussen 2.30 en 4.30 uur, mooie kiekjes van het sneeuwtapijt in zijn puurste vorm, nog voor het helemaal ‘aangetast’ wordt door verkeer. “Om te tonen hoe mooi onze stad is, als het sneeuwt. En omdat ik met zo’n weer in beweging moet blijven door de dagelijkse pijn aan mijn rug”, zegt Tony Decruyenaere.

Voor wie de baan op moet, wees voorzichtig! De strooidiensten waren de hele nacht in de weer, maar het kan gezien de hevige sneeuwval toch op veel plaatsen glad zijn. En voor wie tijd heeft voor sneeuwpret: have fun!