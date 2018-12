Kortrijk wordt vriendelijkste stad van Vlaanderen Initiatiefnemer Veronique Decaluwé wil iedereen laten glimlachen Peter Lanssens

Als het van Veronique Decaluwé (47) afhangt, wordt Kortrijk de vriendelijkste stad van Vlaanderen. “Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden, met de glimlach”, zegt ze. Er start een proefproject bij het meldpunt 1777 in het stadhuis. Om het daarna uit te rollen naar handelaars in de stad.

Kortrijk: vriendelijkste stad van Vlaanderen en stad van de glimlach. Dat wil Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Sommige inwoners vragen zich af of hij een paar vijzen los heeft, maar het is menens. Het zijn niet zomaar woorden, het gaat over een concreet project. Van Quickenborne laat zich inspireren door Veronique Decaluwé uit de Sint-Janswijk. De dochter van de bazen van gewezen kruidenierszaak Huis Decaluwé in de Zwevegemsestraat werkt in dienstengroep Liantis (het vroegere ADMB, red.). “De 1.700 Liantis-werknemers volgen tien door hen zelf bepaalde gedragsregels”, vertelt ze. “Om één voorbeeld te geven: We begroeten iedere klant aan de telefoon op dezelfde manier. We vragen door om onze klanten nog beter te kennen en te begeleiden.”

Welkom

Van Quickenborne wil een gelijkaardige aanpak bij de 1.800 personeelsleden van stad en OCMW. Begin februari is er een gesprek met een extern consultant, als voorbereiding op een proefproject bij het meldpunt 1777. “Laat de mensen niet twintig keer hun verhaal doen”, zegt Veronique Decaluwé. “Neem hen au serieux en verwijs naar de juiste persoon door. Als die collega er niet is, beloof je dat hij of zij op een bepaalde datum en tijdstip terug zal bellen. Als de mensen van 1777 het positief onthalen, breiden we het uit. Zo kan het niet dat wie een afspraak maakt in het stadhuis, maar nog een andere vraag heeft, weer een nieuwe afspraak moet maken. Je moet de mensen tonen dat ze welkom zijn. Dat geldt trouwens ook voor de schepenen. Als ze door de inkomhal van het stadhuis wandelen, moeten ze vriendelijk zijn en iedereen begroeten.”

Iedereen ambassadeur

Eens alle stadspersoneelsleden het goeie voorbeeld geven, worden ook handelaars en horecabazen bij het project betrokken. “Schrijf niet dat de commerçanten in Kortrijk niet vriendelijk zijn, want dat zijn ze wel”, benadrukt Veronique Decaluwé. “Maar soms kan het beter, zoals bij personeel in grotere winkelketens. Iedereen moet zich welkom voelen in Kortrijk, dat maakt het verschil. Dan krijg je mond-aan-mond reclame, véél effectiever dan dure reclamespotjes. Want een klant voelt dat, als je spontaan bent, met de glimlach werkt of met een ‘smile’ je telefoon opneemt. Dan krijg je als resultaat dat mensen zeggen ‘ga naar Kortrijk, het is er zo gezellig en iedereen is er zo vriendelijk.’ Eigenlijk zijn alle inwoners ambassadeur van Kortrijk. Toon dat je trots bent op je stad en hoe blij je bent om hier te wonen, te leven en te werken. We gaan onze wil wel niet opleggen. We overleggen eerst, zoals met handelsorganisaties en Unizo, rond het uitwerken van creatieve acties. Zo kan je het bijvoorbeeld kenbaar maken in een handelszaak door met een sticker ‘ik doe mee’ te werken. Je kan zo echt het verschil maken als handelaar, ook tegen e-commerce. Er zijn nog andere punten waar aan gewerkt kan worden. Maak bijvoorbeeld de kille steenwegen aantrekkelijker. Zodat het veel leuker wordt om Kortrijk binnen te rijden.”