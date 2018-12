Kortrijk wil wooncontainers voor daklozen Ook sinds uitbreiding zit nachtopvang geregeld vol Joyce Mesdag

25 december 2018

11u45 0 Kortrijk Het nieuwe Kortrijkse bestuur wil regelmatige gebruikers van de nachtopvang sneller aan een vaste verblijfplaats helpen. Dat staat in het bestuursakkoord dat de coalitiepartners samen opmaakten. “We denken onder meer aan wooncontainers die als vervangwoning kunnen dienen”, zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene.

In de nachtopvang in Kortrijk, op de hoek van de Tuighuisstraat en de Sint-Antoniusstraat, kunnen elke avond 20 mensen terecht die ‘s nachts geen dak boven hun hoofd hebben. Ze krijgen er een bed, een mogelijkheid om zich te wassen, en een maaltijd ’s avonds en ’s morgens. Het aanbod van de nachtopvang is de voorbije jaren aanzienlijk uitgebreid. “Aan het begin van de legislatuur was de nachtopvang maar 3 maanden open, nu 10 maanden, en het aantal bedden is in die tijd verdubbeld, van 10 naar 20”, zegt OCMW-voorzitter De Coene.

Hogere huurprijzen

Het stadsbestuur had gedacht dat die uitbreiding voldoende zou zijn. “Maar tot onze verbazing was dat niet het geval”, zegt De Coene. “Tussen 1 september tot 19 december registreerden we 2.041 overnachtingen. Vorig jaar was dat in diezelfde periode 1.530. Door de goeie reputatie die de zorg heeft die we hier aanbieden, is er een soort van aanzuigeffect ontstaan, waardoor mensen van ver buiten Kortrijk naar de nachtopvang komen. Dat de huurprijzen almaar stijgen en dus steeds meer mensen in de armoede terechtkomen, is uiteraard een andere belangrijke verklaring.”

Vervangwoningen

Je kan geen plaatsen blijven bij creëren, dus gaat het nieuwe Kortrijkse bestuur in het bestuursakkoord voor een structurele aanpak van het probleem. “De komende maanden willen we het profiel van de gebruikers, en de mogelijkheden die er nu zijn, van crisis- tot doorgangswoningen, in kaart brengen. Afhankelijk van het aantal plaatsen dat we te kort komen om iedereen die regelmatig naar de nachtopvang komt een nieuwe start te kunnen geven, zullen samen met de huisvestingsmaatschappij en Sociaal Verhuurkantoor De Poort oplossingen zoeken. We overwegen ook het gebruik van volledig ingerichte containerunits, zoals er recent in Brussel werden opgetrokken.” De Coene verwijst naar een initiatief waarmee de hoofdstad het daklozenprobleem wil aanpakken. De wooncontainers, zogenaamde verplaatsbare woningen, kunnen op om het even welk braakliggend terrein geplaatst worden. Elke woning heeft een klein keukentje, eetplaats, terras en plek voor een bed. Ze moeten functioneren als vervangwoningen, die het gebrek aan opvanghuizen voor daklozen compenseren.