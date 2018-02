Kortrijk voert zonnedelen in INWONERS HUREN PANELEN OP GEBOUWEN VAN DE STAD PETER LANSSENS

14 februari 2018

02u33 0 Kortrijk De zon schijnt voor iedereen, maar helaas heeft niet iedereen een geschikt dak om zonnepanelen op te leggen. Kortrijk past daar als eerste stad in ons land een mouw aan. Inwoners kunnen vanaf nu tussen 25 en 5.000 euro in nieuwe panelen op gebouwen van de stad investeren, met een rendement tot 4 procent.

Zonnedelen maakt zonnepanelen voor zoveel mogelijk Kortrijkzanen haalbaar en laagdrempelig. Dat is toch het principe. "Dus ook voor wie niet het geld heeft om zelf een hele installatie te kopen of voor wie zelf geen geschikt dak heeft", zeggen schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld) en schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). Inwoners kunnen vanaf nu tussen 25 en 5.000 euro in nieuwe panelen investeren en die zo 15 jaar huren. De stad hoeft zo zelf geen budget vrij te maken, wat financieel interessant is voor de stadskas. Kortrijk hoopt om met het zonnedelen 700.000 euro op te halen voor de aanleg van 10.000 vierkante meter, goed voor 2.000 panelen met een zonnepotentieel van 455 kilowattpiek. Die komen op de daken van sporthal Lange Munte, evenementenhal Depart en een gewezen NMBS-loods met daarin onder meer jeugdcentrum Tranzit op het stadsdeel Weide en het nieuwe regionale erfgoeddepot in Heule. Het gaat volgens de stad om een veilige investering, met een rendement van 2 tot 4 procent, afhankelijk van in welke mate de zon schijnt. Deelnemers hebben na vijftien jaar sowieso hun inleg terug, waarna de panelen eigendom worden van de stad. Wie mee zonnedeelt, kan de productie van zijn of haar panelen live volgen op de site www.kortrijk.be/zonnedelen.





Snel uitbreiden

Er kunnen minimum 140 en maximum 28.000 gezinnen deelnemen, afhankelijk van welke bedragen er ingelegd worden. "We willen snel naar het tienvoudige gaan door het aantal naar 100.000 vierkante meter of 20.000 panelen op te trekken", zegt Vandendriessche. "Wie een dak beschikbaar wil stellen, zoals scholen of ziekenhuizen, mag dat laten weten." Zo stelt de vzw Bolwerk alvast het dak van een fabriekspand in de Spinnerijstraat langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, waar het Atypisch Atelier Publiek (A.A.P.) zit, beschikbaar voor panelen. Want hoe meer zonnepanelen, hoe beter voor onze planeet. Zonne-energie is beter voor ons milieu dan bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen.





Korting op stroom

De stad heeft momenteel wel nog geen partner om de zonnepanelen te leveren, te plaatsen, te exploiteren en te onderhouden. Dus toch te veel blala en te weinig boemboem?





"Helemaal niet, want er is concreet al interesse van drie kandidaat-partners", reageert Vandendriessche. Het dossier van het zonnedelen in Kortrijk wordt deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd. In mei wordt in principe de partner voorgesteld waar de stad mee in zee gaat. Het leggen en in gebruik nemen van de panelen volgt in september. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil als voorstander het zonnedelen trouwens nog aantrekkelijker maken door gezinnen straks te laten kiezen tussen het financiële rendement of een rechtstreekse korting op hun stroomfactuur. "Er zijn praktisch en juridisch geen bezwaren, al is er momenteel wel nog geen kant-en-klaar model in ons land", verduidelijkt Arne Vandendriessche. "Maar van zodra het model er is, tekenen we meteen in, zodat onze inwoners kunnen kiezen. We zullen er klaar voor zijn", besluit Arne Vandendriessche.