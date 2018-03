Kortrijk voert verbod op roofvogelshows in ERKENDE VALKERIJ SCANDIACA VREEST IMAGOSCHADE PETER LANSSENS

16 maart 2018

02u41 1 Kortrijk De gemeenteraad keurde een verbod op roofvogelshows op openbaar domein goed. Wie het overtreedt, krijgt een GAS-boete. Scandiaca in Rollegem, de enige erkende valkerij, vreest voor het verliezen van opdrachten.

Te veel roofvogelshows toelaten is schadelijk. Dat vindt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a). Er is nu een verbod op openbaar domein. Op privaat domein mag het wel nog. "Sommige mensen halen na het zien van een roofvogel er zelf impulsief een in huis. Ze weten niet dat die ruimte en zorg nodig hebben. Eens ze dat inzien, laten ze ze (bewust) wegvliegen. Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen haalt steeds meer 'ontsnapte' roofvogels op."





Patrick Lorez van Scandiaca, waar 32 roofvogels huizen, is niet akkoord. "We raden impulsaankopen altijd af, na een show. En wie écht interesse toont, laat zich goed begeleiden. Het verbod heeft niéts met dierenwelzijn te maken, het kadert in de komende verkiezingen. Het stadsbestuur hoopt er zo stemmen mee te winnen, maar dat zal tegenvallen. Zeker 15.000 mensen zagen onze shows al. We doen 32 demonstraties per jaar. Er liep nog nooit iets fout. Iedereen is enthousiast. En nu mogen we door het verbod bijvoorbeeld geen shows meer in speeldomein De Warande in Heule houden. Er waren daar 2.600 toeschouwers in 2017."





Immaterieel erfgoed

"Onze educatie is dan ook waardevol, het publiek leert veel bij. We doen ook educatieve bezoeken aan rusthuizen en scholen. En wij valkeniers laten onze vogels bijna elke dag vrij. Zelfs de VN-organisatie Unesco zegt dat de valkerij immaterieel erfgoed is. Toch worden we nu aangepakt. Dat het nog mag op privaat domein? Voor veel mensen maakt dat niet uit. Ze gaan denken dat er een totaalverbod is. We gaan zo opdrachten verliezen. Dat doet pijn. We doen dit niet uit winstbejag, maar omdat het een passie is. We willen gehoord worden en starten binnenkort de vzw 'roofvogels mijn leven' in Vlaanderen om sterker te staan als groep. Er loopt ook al een petitie", aldus Lorez.





Overleg

De cijfers? Er is sinds 2001 sprake van twee 'ontsnapte' kerkuilen in Harelbeke en Kortrijk, een sneeuwuil in Bavikhove, tal van oehoes, twee Amerikaanse torenvalken in Lendelede en Marke, twee woestijnbuizerds in Bissegem en Kooigem en twee roodstaartbuizerds in Lendelede en Aalbeke. "Het gaat wél over dierenwelzijn. Want 'ontsnapte' roofvogels kunnen niet in het wild overleven", reageert Herrewyn nog. "We zijn niét de enige stad met een verbod. Kijk maar naar Antwerpen en Gent. Unesco? Het is erfgoed voor de jacht, niet voor de show. Het is beter om wilde roofvogels in de natuur te spotten, zoals op de Geitenberg in Kooigem. Maar goed, er komt overleg."