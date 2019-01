Kortrijk strooit met pekel: “fietsers reageren positief” Peter Lanssens

23 januari 2019

16u40 0 Kortrijk Kortrijk maakt voor het eerst gebruik van pekel voor het ijs- en sneeuwvrij houden van fietspaden. Pekel is een mengsel van strooizout en water, dat vrijwel meteen sneeuw en ijs doet smelten. “We krijgen tal van positieve reacties van fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Het blijft natuurlijk voorzichtig zijn, maar het is door met pekel te strooien sowieso veiliger nu.”

Waar met pekel gestrooid wordt, is meteen een effect te zien op de ondergrond. Hoe dat komt? “Bij het met droog zout strooien moet je eerst over de zoutkorrels rijden om ze te breken, waarna het smelten pas start”, legt Axel Weydts uit. “In een gewone straat met (zwaar) verkeer lukt dat, maar niet op fietspaden omdat fietsers minder brede banden hebben en de korrels dus niet zo snel breken. Vandaar onze beslissing om voortaan met pekel te strooien. Dat gebeurt trouwens in steeds meer steden. Ook Mechelen doet het vanaf deze winter zo.”

10.000 liter pekel

De twee strooimachines voor fietspaden hebben pekelsproeiers en een sneeuwschild. De aanpassingen kostten 43.000 euro. De stad houdt twee fietsroutes door Kortrijk ijsvrij. Het duurt telkens 3,5 uur om die te bestrooien, met een verbruik van 1.800 liter pekel per ronde. Dit seizoen, het startte op 1 oktober 2018, werd al zo’n 10.000 liter pekel op de fietspaden gesproeid.

GPS-systeem stuurt aan

De vrachtwagens die de wegen ijsvrij houden, zijn trouwens ook vernieuwd met twee nieuwe strooiers. “Die gebruiken een mix van droog zout en pekel bij het strooien en worden nu door een GPS-systeem aangestuurd”, vervolgt Axel Weydts. “Door met een GPS-systeem te werken, wordt er altijd op exact de juiste plaats gestrooid en vermijden we dat er twee keer op dezelfde plaats wordt gestrooid. Het werkt dus efficiënter. We bekijken of we de data kunnen ontsluiten. Om op een kaart te kunnen zien waar en wanneer er werd gestrooid”, aldus Weydts.

Strooiplan raadplegen

Er is deze winter al 90 ton droog zout op de Kortrijkse wegen gestrooid, terwijl er al 21 keer werd uitgereden. De strooidiensten zijn sinds gisterenavond om 22 uur doorlopend in de weer. De dagploegen namen om 8 uur over. “Het strooien gebeurt steeds in optimale omstandigheden, met de focus op de veiligheid voor de burgers en onze medewerkers”, besluit Weydts. Tot slot: de gewestelijke fietspaden zijn de verantwoordelijkheid van het agentschap wegen en verkeer (AWV). Het Kortrijks strooiplan staat op https://www.kortrijk.be/strooiplan.