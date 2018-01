Kortrijk stikt in stikstofdioxide OOK WAARDEN FIJN STOF ZEGGEN NIET VEEL GOEDS PETER LANSSENS

Kortrijk stikt (deels) in stikstofdioxide, op de E17 en op invalswegen zoals de Doorniksewijk. Ook de waarden fijn stof zijn niet echt om over naar huis te schrijven. Dat tonen nieuwe kaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij aan. "Er moet nog veel gebeuren", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a).

De Europese Unie legt de grens voor stikstofdioxide op een jaargemiddelde van maximum 40 microgram per kubieke meter. Die norm wordt in Kortrijk op veel plaatsen overschreden, zoals op de E17. Ook invalswegen scoren slecht met pieken tot boven 50 microgram per m³, zoals in de Oudenaardsesteenweg, de Gillonlaan, de Doorniksewijk en de Aalbeekse-, Gentse- en Brugsesteenweg. Het zit verder niet snor op het kruispunt Menenpoort en de kluifrotonde Appel, terwijl ook het hart van de stad er last van heeft zoals op de Veemarkt aan winkelcentrum K en in de Rijselse- en Doorniksestraat. Dat tonen nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde modelkaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij aan, waarop je ook voor het eerst de luchtvervuiling in 'street canyons' ziet. Dat zijn smalle straten, omgeven door hoge bebouwing, waar de vervuiling het ergst is. Vooral dieselwagens stoten stikstofdioxide (NO2) uit. Het irriteert de luchtwegen en kan de longen beschadigen, met kans op vroegtijdige sterfte. Ook de waarden fijn stof zijn niet zo goed. In de binnenstad en de omgeving van de E17 en deels ook de ring rond Kortrijk (R8) schommelt het fijn stof kleiner dan 2,5 micrometer tussen de 16 en 20 microgram per kubieke meter. De Europese Unie wil vanaf 2020 een maximum jaargemiddelde van 20 microgram per kubieke meter. De kleinste fijn stof delen dringen tot diep in de longen door, veroorzaken ontstekingen en bemoeilijken de zuurstofopname, wat schadelijk is voor het hart met ook hier kans op vroegtijdige sterfte.





90 kilometer per uur

Het stadsbestuur zit niet stil. "We kopen binnenkort een kwaliteitsvol mobiel meettoestel aan. Om de locaties waar de luchtkwaliteit het slechtst is, nog beter in kaart te brengen. Het toestel zal in een beurtensysteem in verschillende straten meten, over alle seizoenen heen. Aan de hand van de resultaten, nemen we maatregelen. Zo kan je de mobiliteit in de stad anders organiseren door het verkeer deels om te leiden om 'street canyons' te ontlasten. Meer groen in de stad helpt ook. Groen neemt fijn stof en stikstofdioxide op. Ik denk bijvoorbeeld aan de kleine ring rond Kortrijk R36 en de Brugsesteenweg, waar we op middenbermen groenstructuren kunnen plaatsen. Ik pleit verder voor een verlaging van de maximumsnelheid van 120 naar 90 kilometer per uur op de E17, tussen de op- en afrittencomplexen Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid. Het zou op het vlak van fijn stof zeker effect hebben. Ik ben samen met collega-schepen van Mobiliteit Axel Weydts ook voorstander om op langere termijn de ring rond Kortrijk R8 af te werken door ze op een aparte rijstrook in te bedden op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid en die strook van de E17 zelfs te laten overkappen, met daarboven een nieuwe groene long. We investeren nu samen met Natuurpunt zelf al in groen zoals in het verstedelijkte Bissegem met het stadsgroen Ghellinck, de Kruiskouter, de Neerbeekvallei en de Rotersmeers. En we blijven het Preshoekbos verder bebossen. Andere maatregelen zijn ons energieplan, de komst van een ondergronds warmtenet, het inrichten van autoluwe schoolstraten en nog veel meer. Ook de inwoners zelf kunnen inspanningen leveren door bijvoorbeeld meer de fiets te gebruiken voor korte afstanden, woningen beter te isoleren en de huisverwarming aan te passen. De stad biedt trouwens renovatiepremies aan", aldus Herrewyn.