Kortrijk krijgt 250 extra kinderopvangplaatsen Peter Lanssens

13 maart 2019

12u09 0 Kortrijk Schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a) kondigt tijdens de Week van de Zorg een actieplan voor 250 extra kinderopvangplaatsen aan. Die doelstelling staat ook in het bestuursakkoord ‘Kortrijk – Beste stad van Vlaanderen’, waarin de plannen voor de legislatuur 2019-2024 opgenomen zijn.

Er zijn in Kortrijk zo’n 2.800 kinderen tussen 0 en 3 jaar, die voor kinderopvang in aanmerking komen. Er zijn ruim 1.400 beschikbare plaatsen. Kortrijk haalt zo de Vlaamse norm van 50 procent, want Kortrijk steeg de voorbije zes jaar naar 51,25 procent. Om gezinnen met jonge kinderen te blijven aantrekken en hen maximale kansen te geven, legt het stadsbestuur de lat nu hoger. Door een Kortrijk-norm van 60 procent in te voeren en in dat kader een actieplan voor 250 extra kinderopvangplaatsen uit te werken. Gebieden waar het aanbod minder is, krijgen voorrang, zoals in Heule en Aalbeke en in Kortrijk in de wijk Sint-Jan, de Kanaalzone, Kortrijk Noord en Kortrijk Centrum. Er wordt ook sterk op de groei van private plaatsen gemikt met steunmaatregelen voor ouders met een beperkt inkomen en/of in armoede. Tegelijk wordt een aanmoedigingsbeleid uitgebreid voor onthaalouders.