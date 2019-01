Kortrijk is 1.000 bomen rijker! Aanplant klimaatbos is succes. Peter Lanssens

20 januari 2019

16u27 0 Kortrijk Het aanplanten van een klimaatbos in de landschapskamer Smokkelpot, tussen de Bosstraat en Sint-Anna in Marke, was een succes zondagnamiddag. Er daagden ruim 250 vrijwilligers op om er duizend bomen aan te planten. “Er was erg veel interesse en goesting”, zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). “Het gaat vooral over zomereiken, met hier en daar ook een hazelaar.”

De duizend bomen zijn goed voor 0,6 hectare bos. Het is nog maar de start van een veel groter plan. Want het stadsbestuur van sp.a, Team Burgemeester en N-VA gaat tijdens de legislatuur tot en met 2024 voor de aanleg van liefst 100 hectare extra bos in Groot-Kortrijk. De aanzet in de landschapskamer Smokkelpot is trouwens ook aan BOS+ te danken. Die Vlaamse organisatie voor bosbehoud beloofde na de recente Klimaatmars van zondag 2 december in Brussel om een vierkante meter bos per aanwezige aan te planten. Er namen zo’n 75.000 mensen deel. BOS+ kiest voor het planten van die klimaatbossen naast Kortrijk voor Willebroek bij Mechelen en gaat er ook internationaal mee: naar Ecuador in Zuid-Amerika en Uganda in Afrika.