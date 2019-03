Kortrijk heeft er met ‘Salon Radical’ een kunsthuis bij Joyce Mesdag

10 maart 2019

17u18 1

Kunsthistoricus Paul Vandenbrouck en choreografe en beeldende kunstenares Pé Vermeersch hebben in een historisch herenhuis in de Koning Leopoldstraat in Kortrijk het kunstenhuis ‘Salon Radical’ geopend. Het is de bedoeling om er spontane niet-conceptgebonden actuele kunst te laten zien. “We willen graag kunstenaars die sterk werk leveren, de kans geven hun werk hier te tonen”, vertelt Vandenbrouck. “Het moet toegankelijke kunst zijn die aanspreekt. Kunst waar je geen hele uitleg voor moet doorploeteren om de boodschap te snappen.” Pé Vermeersch mag de spits afbijten met haar werken. De tentoonstelling is toegankelijk op 15, 16, 22 en 23 maart van 18 tot 21 uur. “We zorgen altijd dat er iets te beleven valt, zoals muziek of dans.”