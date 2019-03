Kortrijk heeft eigen ‘Anuna’: “Ik ga door, tot aan onze eisen is voldaan” Amber (16) organiseert in krokusvakantie derde klimaatmars Peter Lanssens

01 maart 2019

19u29 0 Kortrijk Er komt een derde klimaatmars in Kortrijk, op woensdag 6 maart. Amber Roelstraete (16) uit Zwevegem, leerlinge van Athena Pottelberg, organiseert de mars op haar eentje, midden de krokusvakantie. “Om te tonen dat we niet betogen om de school te missen”, zegt ze. “Ik ga door, desnoods iedere maand, tot aan onze eisen is voldaan. Het klimaatplan in Zwevegem? Het is niet genoeg.”

Het begon allemaal op donderdag 10 januari, toen Amber Roelstraete (16) uit Zwevegem en Ode Carron (17) uit Gullegem een klimaatbetoging hielden met 550 scholieren van de tweede en derde graad van Athena Pottelberg. Gevolgd door een tweede en grotere betoging op donderdag 7 februari, met vier organisatoren, waaronder… Amber Roelstraete. Die mars bracht zo’n 1.000 betogers op de been, met ook een flinke delegatie kleuters. En nu komt er een derde betoging, onder impuls van... Amber Roelstraete. Ze roept jong en oud, organisaties en verenigingen, zeg maar iedereen met een hart voor het klimaat, op om op woensdag 6 maart te betogen.

Het klimaatplan in Zwevegem? Goed concept, maar niet genoeg. Amber Roelstraete

Hoge CO2-taksen

“Ik ga door, tot aan onze eisen is voldaan”, benadrukt Amber. “Het klimaatplan in Zwevegem, met onder meer een tweewekelijkse autoluwe zondag, is me bekend en is een goed concept. Ook Kortrijk wil zoals bekend veel inspanningen doen, maar het mag daar niet bij blijven. Het is gewoon niet genoeg. Er moet van hogerhand verandering komen, met ingrijpende maatregelen. Zoals het invoeren van hoge CO2-taksen en het bijna helemaal overstappen op hernieuwbare energie, door bijvoorbeeld bedrijven te stimuleren die die stap zetten. Het is ingrijpend en het zal niet in een-twee-drie gebeuren, maar het moét gebeuren. Wie om het klimaat geeft, weet dat we nu niet mogen ophouden met betogen. Desnoods met maandelijkse marsen hier in Kortrijk, als dat moet. Ik hou binnenkort een open vergadering om meer geëngageerde leden op de been te krijgen voor Youth For Climate Kortrijk. De reacties in mijn omgeving zijn vooral heel positief. Klimaatactiviste Anuna De Wever naar Kortrijk halen? Daar stond ik nog niet bij stil, maar het is wel de moeite waard om daar eens over na te denken.”

Opkomst af te wachten

De betoging op woensdag 6 maart is bewust midden de krokusvakantie. “Om aan te tonen dat we het niet doen om de school te missen”, zegt Amber. “En om wie dat wil de kans te geven om de dag daarna, op donderdag, ook in Brussel te betogen. Ik weet echt niet welke opkomst ik moet verwachten in Kortrijk. Ofwel zal ik daar bijna alleen staan. Ofwel komen er net superveel jongeren, die de voorbije weken niet mochten betogen van hun schooldirecties. Maar dat nu wel kunnen omdat het vakantie is. Afwachten welke kant het zal uitgaan. Mijn ouders? Die staan achter mij, ook al hebben ze niet graag dat ik al lessen miste”, aldus Amber Roelstraete, die Kunst en Beeldende Vorming volgt in Athena Pottelberg. De betoging op woensdag 6 maart start om 10 uur op de Veemarkt in Kortrijk, onder begeleiding van de politie. Het parcours volgt eerstdaags. Het is de bedoeling om de betoging omstreeks 13 uur te ontbinden. Info en details volgen op de Facebookpagina ‘Klimaatbetoging Kortrijk 06/03’.