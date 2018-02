Kortrijk genomineerd als fietsstad 09 februari 2018

Kortrijk is met Gent en Sint-Niklaas genomineerd voor de titel 'Fietsstad van 2018'. Wat nu al een mooie prestatie is, want er namen 35 lokale besturen deel aan de wedstrijd van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Vlaamse overheid en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).





"We laten kleppers als Antwerpen, Brugge, Genk, Hasselt en Mechelen achter ons en zijn nu al zeker van brons", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De jury is vooral onder de indruk van het werfcharter (in Kortrijk zijn schoolbuurten sinds 1 september 2016 een uur voor de eerste bel en 30 minuten na schooltijd verboden terrein voor zwaar werfverkeer, nvdr.), de strijd van politie en parket tegen fietsdiefstallen en de snelheidscontroles van de politie in zones 30. Kortrijk is ook genomineerd voor de deelaward fietsparkeren. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Fietscongres op dinsdag 5 juni.





