Kortrijk Drumt verbetert Belgisch record 02 juli 2018

245 drummers hebben gisteren op de tweede editie Kortrijk Drumt aan de Leieboorden in Kortrijk samen een medley gebracht met onder meer 'We Will Rock You' van Queen, 'Smoke on the Water' van Deep Purple en 'Du Hast' van Rammstein. Het evenement verbreekt daarmee het Belgisch record dat het zelf 3 jaar geleden zélf in de tabellen zetten op de eerste editie.





Tussen de 245 drummers zaten ook enkele politici, onder meer burgemeester Van Quickenborne (Open Vld), Philippe Decoene (sp.a) en Piet Lombaerts (N-VA). De jongste drummer was Jayden Destorme uit Rekkem. Hij is er amper 5, maar hij speelt al de pannen van het dak. "Hij heeft altijd al gevoel voor ritme gehad", zegt papa Dominique. "Mijn vader was een drummer, ikzelf ook, en hij heeft de microbe blijkbaar doorgekregen. Waarom ik zelf niet meedoe? We hebben maar één drumstel, en Jayden wilde zelf absoluut meedoen. Hij speelt bijna beter dan ik", lacht Dominique. "Voor mij is het de tweede keer", zegt Thian Dewitte (12) uit Zwevegem. "Ik vind het vooral leuk dat we hier met zoveel samen spelen. Anders zijn we maximum met 4 drummers in de les."





Organisator Gino Kesteloot was in de wolken met de prestatie. "Het was warm, té warm, en misschien hebben er enkele mensen het daardoor laten afweten. Maar alles was beter dan slecht weer. Regen zou de mensen pas echt thuishouden. We zijn bijzonder gelukkig."





(JME)