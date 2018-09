Kortrijk Drumt trekt naar Brussel én buitenland 05 september 2018

Kortrijk Drumt, waarbij 247 drummers op 1 juli een medley brachten aan de verlaagde Leie -boorden, krijgt een vervolg op de Kunstberg in Brussel. Daar treden op de nationale feestdag (21 juli) volgend jaar zo'n 250 drummers op. Verder gaan leraren er demonstreren op drumstellen. Kortrijk Drumt dankt de uitnodiging aan Carine Verstraeten van Le Syndicat d'Initiative-Bruxelles Promotion (SIBP), die enthousiast is na het zien van een filmpje van de drummers op Facebook. Gino Kesteloot van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule is in de wolken. "Want ik vier in 2019 een dubbel jubileum: 25 jaar drumleraar én 25 jaar getrouwd", zegt hij. "Ik droom dat koning Filip tot bij ons zal komen om mee te drummen en mijn dubbel jubileum samen met ons te vieren. Er zullen op de Kunstberg alleen al 25.000 toeschouwers staan. De grootste sponsor van het event is Accountancy Vandelanotte, maar ook Drumsonly uit Lokeren geeft steun. Presentator van dienst is KVK-stadionomroeper Gerrit Grobben. We gaan Kortrijk op de kaart zetten in Brussel", aldus Kesteloot, die er ook zijn oma en grootste fan Erna Huyghebaert (101) zal eren. Ze verbleef in woonzorgcentrum Sint-Jozef en overleed afgelopen zaterdag. Tot slot: er zijn plannen om midden augustus 2019 met enkele drummers op te treden op het gelijkaardige initiatief Orquestra de Baterias in Florianópolis in Brazilië én om eind augustus met twintig drummers een housefestival op Malta te openen. De Brazilianen en Maltezers leerden Kortrijk Drumt kennen door een Facebookfilmpje, dat al 23 miljoen keer bekeken werd. (LPS)