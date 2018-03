Kortrijk Drumt palmt kaaien in 17 maart 2018

02u29 0 Kortrijk Iederéén wil naar de verlaagde Leieboorden. Zo is er tijdens de Sinksenfeesten op zaterdag 19 mei een licht- en vuurspektakel, gevolgd door de party King Kong Broelfest met dj Fred Hush.

Een andere topper is Kortrijk Drumt, van drumwonder Gino Kesteloot (54) uit Heule, op zondag 1 juli, waarbij om 14 uur tot 300 drummers samen een medley van zes nummers brengen, waaronder We Will Rock You van Queen en Du Hast van Rammstein. Alles zal op grote schermen gevolgd worden.





Opmerkelijk: zelfs Tony Decruyenaere (57) doet mee. De stadsfotograaf lag, omdat hij vorig jaar door een misverstand niet mocht meedoen aan Kortrijk Drumt, overhoop met Gino Kesteloot. Beide heren legden het nu bij. "We voelden ons niet goed bij de situatie, er is zo al genoeg miserie", zeggen ze. "De nieuwe locatie voor Kortrijk Drumt is top. We verwachten erg veel volk op het spektakel. De deelnemers variëren van 5 tot 70 jaar. Er nemen ook politici deel zoals burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepenen Axel Weydts, Wout Maddens, Bert Herrewyn en Philippe De Coene. Alles verloopt in samenwerking met Drum 's Cool en De Drumbox. Het spektakel is gratis te volgen", aldus Decruyenaere en Kesteloot. Wie nog mee wil drummen: kesteloot.mg@telenet.be. Ook de vijfde Levensloop voor de Stichting tegen Kanker lonkt naar de Leieboorden op 22 en 23 september. De verlaagde Leieboorden worden hiermee duidelijk een nieuwe trekpleister. Wat trouwens ook voor onrust zorgt. Zo vrezen sommige horecabazen op de Grote Markt minder klanten te zullen hebben. (LPS)