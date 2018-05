Kortrijk Drumt pakt uit met tattoo 29 mei 2018

De organisatie achter de tweede editie van Kortrijk Drumt, waarbij 300 drummers samen een medley van 6 nummers zullen brengen, pakt uit met een eigen tattoo: een afbeelding van de Broeltorens waar twee drumstokjes in verwerkt zijn. Wie er eentje wil, betaalt 100 euro, 25 euro daarvan wordt aan het ventiel geschonken, een vzw die zich inzet voor jongdementie. Organisator Gino Kesteloot liet er alvast eentje zetten. "Geen idee hoeveel andere drummers zich geroepen zullen voelen om hun liefde voor Kortrijk en drummen in een tattoo te vereeuwigen", weet Gino. Hij kwam gisteren, samen Matty Verschelden van Drumsonly uit Lokeren, een drumstel afleveren in het stadhuis van Kortrijk. Enkele leden van het stadsbestuur zullen ook mee drummen op 1 juli. "En op die manier zullen ze kunnen oefenen in het stadhuis zelf." Ze krijgen het drumstel wel enkel in bruikleen, na Kortrijk Drumt komt het duo de drum weer oppikken. Aan de eerste editie namen 137 drummers deel, er zijn nu al 300 drummers ingeschreven voor de tweede editie. "We beginnen bijna schrik te krijgen dat we ze niet allemaal een plaatsje zullen kunnen geven aan de Leieboorden", lacht Gino. "Maar we zoeken sowieso wel hoe we iedereen kunnen laten meedoen. Nu enkel nog hopen op mooi weer." Wie nog mee wil drummen, neemt best contact op via kesteloot.mg@telenet.be. (JME)