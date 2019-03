Kortrijk, Culturele Hoofdstad in 2030? Campagne gestart Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

16u01 0 Kortrijk Kortrijk stelt zich kandidaat om in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa te worden. De campagne werd vrijdag afgetrapt. “Tot aan de zomer willen we ons laten inspireren door mensen die eerder aan het hoofd stonden van vorige culturele hoofdsteden ”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA). De beslissing valt pas in 2024.

Om tot een goed concept te komen om zich kandidaat te stellen wil Kortrijk tot aan de zomer verschillende stemmen horen van mensen die al ervaring hebben in het voeren van een campagne om Culturele Hoofdstad te worden en dat ook werden. “Pas vanaf de zomer zullen we bepalen in welke richting we onze kandidatuur uitschrijven”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA). “We willen sowieso wel met heel veel mensen in de cultuurwereld van Kortrijk samenwerken om echt iets in gang te steken.” Kortrijk kent stevige concurrentie, eerder stelden ook al Oostende, Gent, Leuven, Luik en Hasselt zich kandidaat. “De concurrentie is inderdaad niet min, maar andere kleinere steden hebben al getoond dat het wel degelijk mogelijk is en ik voel de wil en het enthousiasme om Culturele Hoofdstad te worden heel sterk. Daarnaast staan we er ook echt wel als cultuurstad, zeker op het vlak van muziek. Denk maar aan Goose, SX, Balthazar… We zijn ook de eerste stad in Vlaanderen die stappen onderneemt in hun kandidatuur. We zijn zeker niet te onderschatten.” Welke stad uiteindelijk Culturele Hoofdstad van Europa wordt in 2030 valt pas in 2024.

“De grootte van een stad doet er niet toe.”

Het startschot van de campagne werd gegeven in de Schouwburg waar Nederlander Oeds Westerhof, de man die van het kleine Leeuwarden in Nederland Culturele Hoofdstad van Europa 2018 maakte, een voorstelling gaf. “Wij hebben destijds grotere steden als Maastricht, Eindhoven en Utrecht verslagen”, vertelt de Nederlander. “Dus elke stad die het echt wil, kan die titel binnenhalen. Kortrijk heeft nog een aantal jaar om te ontdekken hoe hard ze dit echt willen en ik voel wel dat dat hier goed zit. Je hebt een goed concept nodig en het moet over meer gaan dan wat je als stad al hebt, het moet over de toekomst gaan. Ik ben te kort in Kortrijk om me een goed beeld van de stad te vormen. Maar wat ik wel heb gezien is dat grote scherm op de Grote Markt aan het mooie Belfort. Kortrijkzanen zijn dat scherm wellicht al gewoon, maar persoonlijk vind ik dat dat scherm de schoonheid van het plein en het Belfort teniet doet.” Sinds 1985 draagt elk jaar een stad de titel culturele hoofdstad van Europa sinds 2004 zijn het elk jaar twee steden. Daarbij is vooraf bepaald welke twee landen aan de beurt zijn om een stad voor te dragen. Het doel is de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen. In België was eerder al Antwerpen, Brussel, Brugge en Bergen culturele hoofdstad.