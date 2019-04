Kortrijk bindt de strijd aan tegen baarmoederhalskanker Joyce Mesdag

18 april 2019

07u17 0

Kortrijk plant dit jaar een aantal acties om dames aan te zetten zich preventief te laten onderzoeken op baarmoederhalskanker. Het startschot wordt morgen vrijdag 19 april gegeven in K in Kortrijk. “In Kortrijk laten iets meer dan 6 op de 10 vrouwen tussen 25 en 65 jaar zich preventief onderzoeken op baarmoederhalskanker”, zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (sp.a). “Dat is niet slecht, maar het kan zeker nog beter. Daarom wil Kortrijk dit jaar alle vrouwen uit deze doelgroep aansporen om zich te laten onderzoeken. Jaarlijks krijgen in Vlaanderen zo’n 400 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker. Ongeveer 100 vrouwen sterven aan de ziekte. Maar als de ziekte snel genoeg wordt ontdekt, kan ze zeker genezen worden. Daarom is het preventief opsporen door regelmatige controle zo belangrijk.”

De woonzorgverleners van de wijkteams Kortrijk en Logo Leieland vormen samen de werkgroep bevolkingsonderzoeken. Dit jaar zetten ze het belang van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de kijker.

Als het laatste onderzoek meer dan drie jaar geleden plaatsvond, dan krijgen vrouwen een brief van het Centrum voor Kankeropsporing. Ze kunnen dan zelf een afspraak maken met de huisarts of gynaecoloog voor een uitstrijkje. “Ook op andere manieren vestigt Kortrijk de aandacht op het belang van dit onderzoek. Zo worden er groene lintjes uitgedeeld op evenementen zoals de Midzomerrun op 22 juni, en op 6 juni is er om 20 uur een gratis infosessie met Dr. Debruyne (AZ Groeninge) in OC De Vonke. In diezelfde week worden gepimpte slips tentoongesteld en geveild. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.”

“Met het stadsbestuur engageren we ons opnieuw voor een sterk lokaal gezondheidsbeleid met de ondertekening van het Vlaams Charter Gezonde Gemeente. Inzetten op een goede gezondheid van onze inwoners betekent ook inzetten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Door inwoners in te lichten over de voordelen van preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker dragen de wijkteams bij aan een goede gezondheid voor alle vrouwen in Kortrijk”, besluit De Coene.

Meer info over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de Kortrijkse acties vind je op: www.kortrijk.be/baarmoederhalskanker