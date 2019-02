Kortestraat tot eind mei dicht voor verkeer Peter Lanssens

14 februari 2019

07u54 0 Kortrijk Er starten op maandag 18 februari werken in hartje Bellegem, die kaderen in een nog betere circulatie van zwaar verkeer naar en van brouwerij Omer Vander Ghinste, om de dorpskern te ontlasten.

De Kortestraat is vanaf komende maandag dicht voor verkeer en de aanpalende Kwabrugstraat onderbroken voor verkeer, tot eind mei. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. De Kortestraat wordt verbreed, om er tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. De Kwabrugstraat wordt nadien verkeersvrij tussen Bellegemplaats en de aansluiting op de Kortestraat. Met uitzondering van leveranciers van de brouwerij, die dan altijd via de Rollegemse- en Kortestraat rijden en alleen via de Marionetten naar en van Bellegem, niet via de dorpskern. Brouwerij Omer Vander Ghinste en het stadsbestuur van Kortrijk hopen zo het dorpscentrum te ontlasten. Nog meegeven dat even verderop, in de Bellegemkerkdreef, de aanleg van een parking voor het nieuwe woonzorgcentrum bezig is. Er is tot en met dinsdag 19 maart eenrichting in de kerkdreef, naar de plaats toe. Verkeer in de andere richting volgt een lokale omleiding.