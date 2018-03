Kopstukken riskeren negen jaar cel voor internationale drugstrafiek 13 maart 2018

02u42 0 Kortrijk Een 38-jarige man uit Ingelmunster was jarenlang de leider van een internationale drugstrafiek van honderden kilogram hasj vanuit zijn thuisland Marokko via Spanje naar ons land. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Kortrijk. Het dagvaardde ook twee Algerijnse kompanen, de vader en echtgenote van de hoofdverdachte, en vorderde effectieve celstraffen tot negen jaar en een verbeurdverklaring van ruim 800.000 euro drugsgeld.

Het onderzoek startte op 28 augustus 2015 met een huiszoeking in Kortrijk. De speurders vonden er 63 kilogram hasj. De bewoner verklaarde dat hij het spul stockeerde op vraag van Khalid Z. uit Ingelmunster.





Daarop werd Z. maandenlang door agenten geobserveerd. Volgens het Openbaar Ministerie maakte dat onderzoek duidelijk dat Z. samen met de broers Mohamed (40) uit Kortrijk en Samir C. (39) uit Sint-Niklaas aan het hoofd stond van de Belgische tak van een internationale drugsbende. "Ze zorgden voor de zaadjes voor de productie van cannabis op gigantische plantages in Marokko, voor de verpakking, opslag en transport via Spanje en Nederland tot de verkoop in België, Nederland en Frankrijk", aldus de openbare aanklager.





"Tussen oktober 2016 en maart vorig jaar alleen al ging 930 kilogram door hun handen. Ze betaalden in die periode 369.000 euro aan illegale geldwisselaars in Brussel en Antwerpen voor de aankoop en transport van drugs."





Vier kilogram hasj

Op 15 maart vorig jaar kwam uiteindelijk een einde aan de handel. Bij tal van huiszoekingen in Nederland en België werden drugs gevonden. Vier kilogram lag opgeslagen bij de 71-jarige vader van Khalid Z. op de Venning in Kortrijk. Net als de echtgenote van Z. zat ook de pater familias op het beklaagdenbankje omdat hij van de handel afwist. Zij riskeren 8 tot 21 maanden cel.





De verdachten lieten zich verdedigen door advocaten Serge Defrenne, Jan Leysen, Johan Platteau en Sven Mary. Zij maakten brandhout van het onderzoek, waarbij volgens hen geen harde bewijzen werden verzameld. Khalid Z. verblijft al een jaar in de cel. De rechter velt op 26 maart een vonnis. (LSI)