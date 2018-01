Koppel zwaar aangereden in file op E17 02u57 1 Foto Hans Verbeke De verhakkelde Opel Corsa van het jonge koppel.

Een Opel Corsa met aan boord een jong koppel werd gisteravond om kwart voor negen bijzonder zwaar aangereden door een terreinwagen waarvan de bestuurder niet had gemerkt dat er een kleine file was ontstaan. Dat gebeurde op de E17, tussen de afritten in Kortrijk, in de richting van de Franse grens. Volgens de eerste informatie moet op de afslagstrook een auto stil hebben gestaan of minstens heel traag hebben gereden. Daarop moesten enkele andere automobilisten in de remmen en ontstond een file. De bestuurder van een Nissan X-Trail merkte dat veel te laat op en knalde vol in de achterzijde van een Opel Corsa. Door de klap ging die over de kop. Passanten stopten en draaiden het wrak op de zijkant. Toen dat gebeurd was, arriveerde een MUG-arts in burger. Die adviseerde om het wrak niet meer aan te raken voor de hulpdiensten ter plaatse waren. De bestuurder kon zelf uit de verhakkelde wagen klauteren. Een vrouwelijke passagier slaagde daar niet in. Om haar te kunnen evacueren, haalde de brandweer de voorruit weg. Door het ongeval ontstond een flinke file. Een tijdland waren verschillende rijstroken afgesloten. (VHS)