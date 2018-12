Koppel naar ziekenhuis na frietpotbrand in keuken LSI

In een rijwoning in de Tuinwijklaan in Bissegem (Kortrijk) is zondag over de middag brand uitgebroken. In de achterkeuken raakte een frietpot oververhit en vatte vuur. De 72-jarige bewoner slaagde er in het vuur grotendeels zelf te blussen maar raakte wat bevangen door de rook. Ook zijn 68-jarige vrouw ademde wat rook in en was in shock. Beiden zijn preventief naar het ziekenhuis overgebracht voor onderzoek. Ze kregen meteen wat zuurstof toegediend. De toegesnelde brandweer van de zone Fluvia moest nauwelijks nog blussen maar zorgde wel voor ventilatie van de woning. De schade bleef beperkt.