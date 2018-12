Koppel int onterecht 150.000 euro aan uitkeringen, terwijl ze op Tenerife zitten Siebe De Voogt

12 december 2018

14u28 0 Kortrijk Een koppel uit Kortrijk moet zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor domiciliefraude. P.S. (56) en M.T. (63) verklaarden valselijk apart te wonen en verbleven voor het merendeel van het jaar in Tenerife. Ze streken op die manier onterecht meer dan 150.000 euro aan uitkeringen op.

S. heeft volgens haar advocaat al 25 jaar een progressieve gewrichtsziekte. Ze kreeg daarom van de FOD Sociale Zekerheid een gehandicaptenuitkering. Om die uitkering te krijgen, moet de gerechtigd echter minstens 90 dagen per jaar in België wonen. “Dat was bij de vrouw niet het geval”, sprak de arbeidsauditeur. “Ze verbleef bijna gans het jaar in Tenerife en dat terwijl haar sociale woning stond te verkommeren. Haar vriend is met brugpensioen en kreeg dus nog een uitkering van de RVA. Ook hij was het grootste deel van het jaar in Spanje . Het koppel verklaarde apart te wonen, maar woonde in werkelijkheid samen.” De arbeidsauditeur vorderde voor beide beklaagden een geldboete van 4.800 euro. P.S. dreigt 70.000 euro aan uitkeringen te moeten terugbetalen. Voor haar vriend werd een terugbetaling van 87.000 euro gevraagd. Het koppel vraagt de vrijspraak. Hun advocaten pleitten dat hun cliënten niet op de hoogte waren van de wetgeving en de fraude dus niet moedwillig pleegden. Uitspraak op 9 januari.