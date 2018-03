Koppel gewond na kop-staartbotsing op E17 19 maart 2018

02u34 1

Een jong koppel uit Noord-Frankrijk is zaterdagnacht gewond geraakt bij een ongeval op de E17 in Aalbeke, in de richting van Frankrijk. Rond 1 uur werd hun Peugeot achteraan geramd door een Mitsubishi Galant, bestuurd door een Poolse automobilist. Door de klap begon de Peugeot te slingeren over de snelweg. De zwaarbeschadigde auto kwam uiteindelijk tot stilstand op de pechstrook. De twee inzittenden konden zonder al te veel moeite uit het wrak worden gehaald. Ze werden naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. De Pool bleef ongedeerd. Door het ongeval waren een tijdje enkele rijvakken afgesloten. De brandweer kwam de brokstukken opruimen en de rijweg weer proper maken. (VHS)