Koppel baat B&B uit op Kreta 20 maart 2018

02u31 1 Kortrijk Rollegemnaars Geert Despiegelaere (49) en zijn vrouw Els De Witte (47) gaan op het Griekse eiland Kreta een B&B runnen. Het is de bedoeling dat ze er zeven maanden per jaar verblijven en de rest van de tijd in België. "Ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn 50ste nog iets in het buitenland wou doen", aldus Geert.

"We speelden al langer met het idee om iets buiten België te doen en op een bepaald moment botsten we in Kreta op de B&B 'In the Old Kafenion", aldus het koppel. De B&B is gehuisvest in een oud historische gebouw en telt drie kamers. Het bevindt zich in het rustige dorp Lagolio in het zuiden van Kreta. "Het dorpje ligt aan de voet van de berg Psiloritis en op slechts zeven kilometer van het strand", klinkt het. Geert heeft hier in België een eigen liftenbedrijf.





"Het is een zware job, en ik wil het wel iets rustiger aan doen, maar mijn bedrijf wordt niet stopgezet", vertelt hij. "Ook vanuit Kreta blijf ik de zaak runnen. Met de huidige communicatiemiddelen is dat niet zo moeilijk meer."





Familie

Het koppel zal vooral de familie missen. "Gelukkig is het niet zo ver. In iets meer dan drie uren tijd ben je terug in België met het vliegtuig. Ook zullen er wel mensen die we kennen af en toe een kamer boeken bij ons", aldus Geert. "Het is alleen jammer voor mijn schoonbroer", lacht Geert, "want zijn vrouw durft niet te vliegen."





Meer info via www.charmingcrete.com (CMW)