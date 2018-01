Koperdieven Lano riskeren jaar cel 02u35 1

Twee koperdieven uit Kortrijk riskeren tot een jaar cel omdat ze in leegstaande gebouwen van textielfabriek Lano in Harelbeke binnendrongen en zo'n vijftig kilogram koperen buizen en kabels ontmantelden en stalen.





Op 5 mei vorig jaar stelde de politie vast dat tal van koperen buizen en kabels op het terrein klaar lagen om mee te nemen. De politie installeerde er een bewegingsdetector en amper drie dagen later had het prijs. Steven D. (40) en Sato V. (38) uit Kortrijk konden worden gearresteerd. In een rugzak zaten kniptangen en handschoenen. Steven D. gaf de diefstal ook toe. "Ik deed dat wanneer ik geen interimjob had. Verkoop van het koper bij schroothandelaars leverde toch iets op." Telefonie-onderzoek maakte duidelijk dat ook een 38-jarige man uit Harelbeke af wist van de plannen van het duo om koper te stelen op de Lanosite. "Op 12 april ging ik eens mee om de site te inspecteren maar ik nam er niets mee", verdedigde hij zich. Wellicht zal hij vrijgesproken worden. Ook Steven D. bevestigde dat de Harelbekenaar met de diefstallen eigenlijk niets te maken had. Vonnis op 24 januari. (LSI)