Kop-staartaanrijding vlakbij zebrapad: vrouw in shock VHS

27 februari 2019

19u03 0

Langs de Visserskaai in Kortrijk, ter hoogte van de aansluiting met de Stasegemsestraat, gebeurde woensdag in de vooravond een vrij zware kop-staartaanrijding. De bestuurster van een Skoda Fabia die in de richting van de Gentsesteenweg reed, merkte te laat op dat voor haar enkele voertuigen gestopt waren of vertraagden om iemand toe te laten het zebrapad over te steken. De Skoda Fabia smakte tegen een voorligger, een BMW. Die liep niet zo heel veel schade op, in tegenstelling tot de Skoda. Omdat de vrouw om een of andere reden er niet in slaagde om het portier te openen en uit te stappen, werd de brandweer opgeroepen. De tussenkomst van de blussers bleek echter nauwelijks nodig. De vrouw bleef ongedeerd maar was wel in shock. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder in de buurt.