Koor zingt voor jarige dochter burgemeester 09 mei 2018

The Little Singers of Paris, het Franse knapenkoor, bracht zondag een concert in de jongerenkerk van Sint-Michiel en zakte dinsdagmiddag naar de pui van het historisch stadhuis af om er Bo (2), de dochter van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en zijn vrouw Anouk Sabbe, toe te zingen voor haar verjaardag.





Bo keek verbaasd toe en zwaaide schattig. Meezingen of iets zeggen deed ze niet. Bo genoot in stilte. "Bo is een spraakwaterval, maar als ze in een gezelschap vertoeft, is ze soms wat verlegen", vertelde Vincent Van Quickenborne.





"Ze maakten vanmorgen in de crèche een kroontje voor haar. En deze namiddag (dinsdag, nvdr.) is er een feestje bij mijn schoonouders." (LPS)