Koolwaterstof lekt uit treinwagon 02u54 1

In Marke lekte woensdagavond omstreeks 22.30 uur een gevaarlijke chemische stof uit een wagon van een goederentrein. De brandweer en Infrabel snelden ter plaatse om probleem op te lossen. "De brandweer stelde een veiligheidsperimeter op van 50 meter", zegt woordvoerder Thomas Baeken van infrabel. "Daardoor konden we één spoorlijn niet gebruiken en werd één trein van Kortrijk naar Moeskroen afgeschaft. Omstreeks 23.50 uur was het probleem opgelost. Blijkbaar was een soort kraan aan de wagon niet goed dichtgedraaid." Gisterenmorgen ondervond het treinverkeer geen problemen meer door het lek. Niemand raakte gewond. (AHK)