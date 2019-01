Kom naar sneeuwballengevecht in Kortrijk Peter Lanssens

22 januari 2019

Het is vanmorgen vroeg nog wachten tot de eerste vlokjes neerdwarrelen in Kortrijk. De eerste sneeuwval van 2019 wordt kort na 8 uur verwacht. De ochtendspits kan straks moeizaam verlopen, maar er is ook sneeuwpret op komst. Fanny Leenknecht (Team Burgemeester) roept op om morgen woensdag 23 januari om 8 uur naar de Sint-Amandslaan op Overleie af te zakken. Niet om een koffie te drinken, maar om mee te doen aan het eerste sneeuwballengevecht van 2019 in Kortrijk. Het ‘gevecht’ duurt een half uurtje. Voor wie tijd heeft ideaal dus om even gek te doen, vooraleer naar de school of het werk af te zakken. Meer info staat op de Facebookpagina ‘sneeuwballen gevecht @kortrijk’. Met sneeuwballen gooien, het is een prima recept voor een goed humeur. En geen zorgen: er staan in Kortrijk geen GAS-boetes op het gooien met sneeuwballen.

