KoffieQueen viert tiende verjaardag in Mandelapark 20 augustus 2018

02u23 0 Kortrijk Het Mandelapark in Kortrijk is gisteren officieel geopend. Al lijkt het voorlopig allesbehalve op een park: door de droogte zie je in plaats van een grasveld vooral dorre aarde.

Net om die reden koos de Kortrijkse 'KoffieQueen', Dorine Clement, ervoor om de tiende verjaardag van haar mobiele koffiebar te vieren in het Mandelapark.





"Tien jaar geleden was iedereen ervan overtuigd dat er in mijn oude kar uit 1972 geen leven meer zat. Maar zie: we zijn tien jaar verder én mijn mobiele koffiebar houdt nog altijd stand. Vandaar dat ik symbolisch de tiende verjaardag wil vieren in het nieuwe Mandelapark. Dat lijkt vandaag nergens op, maar straks wordt dat het ongetwijfeld een mooi park", zegt Dorine.





Ze trakteerde gisteren al haar klanten, familie en vrienden die haar de voorbije tien jaar ondersteund hebben. "Ze kregen allen een cowboyhoed. Die past goed in het Mandelapark, het wilde westen van Kortrijk", lacht de KoffieQueen. Ondertussen kreeg de mobiele kar een make-over, met dank aan zus Sabien, illustratrice van tal van boeken.





Vandaag staat de KoffieQueen trouwens op de wekelijkse markt, met aan haar zijde een jazzcaravan om zo ook met de marktkramers haar tiende verjaardag te vieren.





In het Mandelapark werd gisteren ook de vuurplaats op een feestelijke manier ingehuldigd en daarvoor kon iedereen een workshop volgen. (XCR)