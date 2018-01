Koers aan verlaagde Leieboorden 22 januari 2018

02u30 1 Kortrijk De start van de Grote Prijs Marcel Kint verhuist naar het Nelson Mandelaplein op Weide in Kortrijk.

Er is na de start een passage op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Midden de Sinksenfeesten, op zondag 20 mei.





De koers is voor het eerst een UCI 1.1 koers. Dat betekent enkel nog profs met World Tour ploegen. Na de passage in Kortrijk volgen er vier grote rondes in Zwevegem.





Die rondes doen ook alle deelgemeentes aan. Nadien volgen er vijf plaatselijke rondes in Zwevegem. Er is een nieuwe aankomst, in de Bekaertstraat aan de bib, waar er animatie is. De koers is live Op VTM. Info: www.gpmarcelkint.eu.





