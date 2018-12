Koerierbedrijf met zwartwerkers: vijf bestelwagens in beslag genomen

Hans Verbeke

12 december 2018

11u45 0 Kortrijk Bij een controle van de RSZ-inspectie zijn maandagavond in Kortrijk zeven chauffeurs van een Gents koerierbedrijf aangetroffen die niet aangegeven waren bij de sociale zekerheid. Vijf bestelwagens werden in beslag genomen. Het koerierbedrijf mag zich aan een stevige boete verwachten.

Opschudding, maandagavond langs de Sint-Janslaan in Kortrijk. De lokale politie viel er samen met inspecteurs van de RSZ binnen in de laad- en loszone van een apotheek uit de Zwevegemsestraat die deel uitmaakt van de groep Lloydspharma. “De controle was gericht tegen een koerierbedrijf uit Gent dat instaat voor de verdeling van medicatie aan apothekers en woonzorgcentra”, zegt arbeidsauditeur Koen Nevens. “We hadden concrete aanwijzingen dat het bedrijf zich schuldig maakte aan sociale fraude. Dat bleek ook tijdens de controle. Zeven bestelwagens werden onderschept. Geen enkele van de zeven chauffeurs bleek aangegeven bij de sociale zekerheid.” De zwartwerkers werden verhoord. Vijf van de zeven bestelwagens werden in beslag genomen. “Twee voertuigen lieten we ter beschikking van de twee zaakvoerders zodat zij hun bedrijfsactiviteiten verder zouden kunnen zetten.” De actie van maandag kadert in het beleid van het arbeidsauditoraat Gent om ernstige sociale fraude aan te pakken, ondermeer in de sector van het vervoer van goederen over de weg. Het betrokken koerierbedrijf werkt in opdracht van Lloydspharma, een groothandel met zetel in Waver die zowat 100 apotheken in haar portefeuille heeft. Lloydspharma staat echter boven alle verdenking: de groep heeft zelf niks te maken heeft met het zwartwerk van het Gentse koerierbedrijf.