Koen Nel (Apolloon Kortrijk): "Voor ons moet er niets" 31 januari 2018

02u35 0 Kortrijk Apolloon Kortrijk bracht een verplaatsing naar Jeunesse Jemeppe ondanks een pak afwezigen tot een goed einde. Op het veld van de hekkensluiter ging Kortrijk met een 29-37-zege naar huis.

Handbal

tweede nationale

"Mijn kern bevat elf studenten en in de maand januari moet ik bijgevolg steevast rekening houden met een pak afwezigen", steekt trainer Koen Nel van wal. "Dit weekend rekende ik op twee anciens en dankzij deze twee opbouwers hebben we vrij snel de wedstrijd naar ons toe getrokken. Het was opnieuw moeilijk spelen in de slecht verlichte zaal van Jeunesse, maar we zijn nooit in de problemen gekomen. Aan de rust stonden we vier doelpunten voor en in de tweede helft hebben we die voorsprong uitgebouwd. Zo boekten we een derde zege op rij in moeilijke omstandigheden. We behouden de leidersplaats, maar het is moeilijk te voorspellen of we die kunnen vasthouden tot het einde van dit seizoen. Als promovendus twee keer op rij kampioen spelen, dat zou ongezien zijn. Maar voor ons hoeft het niet. Wij blijven ons eigen spel spelen en zien wel waar we uit komen." (BDV)