Koelwagen gaat uit de bocht, dwarst 3 rijstroken, mist nipt gracht en doorboort twee vangrails: jongeman ongedeerd LSI

10 april 2019

15u40

Bron: LSI 2

Soms heb je een goede engelbewaarder nodig. Dat beseft een jonge automobilist nu ongetwijfeld ook. Rond 14 uur woensdagnamiddag ging hij op de verkeerswisselaar van de E403 met de E17 richting Frankrijk in Aalbeke (Kortrijk) met zijn koelwagen uit de bocht. Het voertuig ramde enkele verkeersborden, ploegde door gras, miste op een haar een gracht, boorde zich door twee vangrails en dwarste een parallelweg en twee rijstroken van de drukke E17. En dat allemaal zonder zelf gewond te geraken of een ander voertuig te raken. De koelwagen kwam uiteindelijk op de middenberm van de snelweg, vlakbij de brug van de Preisbergstraat in Aalbeke, tot stilstand. De chauffeur sloeg beteuterd de takelwerken gade. De linkerrijstrook van de E17 richting Frankrijk bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Dat leverde slechts lichte verkeershinder op.