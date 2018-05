Koe in gracht 03 mei 2018

02u37 0

Op de Schapershoeve in de Watermolenwal in Heule is gisterenmiddag een koe in de gracht gesukkeld. De hulp van brandweerzone Fluvia werd ingeroepen om het dier weer op het droge te krijgen. Door de steile helling van de gracht kostte het heel wat moeite om dit karwei te klaren. (LSI)