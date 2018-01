Knip op Leiebrug niet definitief 02u28 0

Er is sinds kort een knip op de Leiebrug. De Broelkaai inrijden kan daar enkel nog vanuit de Budastraat. En auto's kunnen de Leiebrug enkel nog over richting Grote Markt. Dat pikken sommige horecabazen in de Kapucijnenstraat, aan bioscoop Budascoop, niet. Ze voelen zich afgesloten van het stadscentrum. "De knip is niet definitief, als dat geen goeie maatregel blijkt te zijn", stelde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) op de gemeenteraad na een voorstel van raadslid Jean de Bethune (CD&V) om in overleg te gaan met de betrokken ondernemers. "Maar we willen het er sowieso zo autoluw mogelijk houden, nu de Leieboorden aan de Broeltorens verlaagd worden", aldus Weydts, die er nog op wijst dat de Kapucijnenstraat nog altijd op drie manieren bereikbaar blijft. Dat kan via de Sint-Jansput, Overleiestraat en Budastraat, via de Ijzerkaai en de Dam of via de Groeninge- en Guido Gezellestraat. De betrokken ondernemers overwegen naar verluidt een actie met zwarte vlaggen. (LPS)