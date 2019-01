Klimaatprotest zwelt aan: “Politici, schuif de problemen niet voor u uit” Ook tientallen jongeren uit regio trekken naar Brussel Peter Lanssens

24 januari 2019

16u12 0 Kortrijk 35.000 man sterk waren ze, de klimaatspijbelaars in Brussel. Het begint ook steeds meer in eigen regio te leven, zo bleek vanmorgen in het station in Kortrijk. Waar enkele tientallen jongeren de trein naar Brussel namen: “We zijn het beu dat de politiek de problemen voor zich uit blijft schuiven.”

Het enthousiasme bij de klimaatbrossers neemt nóg toe. Ze eisen een meer ambitieus (Belgisch) klimaatbeleid, met de steun van hun ouders. “Mijn papa stemt toe. Als ik akkoord ga met een tegenprestatie op school, wat ik uiteraard wil doen”, zegt Annabel Himpe (15) uit Zwevegem. “Het gaat over ónze toekomst. Want we voelen de klimaatverandering en zijn de laatste die er iets aan kunnen doen. Anders is het te laat. Ik stoor me het meest aan de vervuilde lucht. Die stinkende uitlaatgassen toen ik vanmorgen van Zwevegem naar Kortrijk fietste, het slaat op mijn adem. Er zijn zoveel problemen. Zo zag ik recent een reportage over het dreigend uitsterven van de ijsbeer. Dat raakte me diep. Ik wil later niet tegen mijn kinderen vertellen ‘wij leefden nog in de tijd van de ijsberen’”, aldus Annabel, die samen met Julot Roosen (15) uit Deerlijk betoogde. Ze volgen het vierde jaar Sociale en Technische Wetenschappen (STW) in het Rhizo College in Zwevegem. “Ook ik heb toestemming van mijn ouders”, zegt Julot. “En als er toch een namiddag strafstudie van zou komen, dan is dat maar zo. Beter dat dan niets doen en ondergaan hoe onze planeet kapot gaat. Kijk alleen al naar de massa’s plastic in de oceanen.”

Jeugd is gelatenheid beu

Ook Kortrijkzanen Elisabeth De Keersmaecker, Lieselot Roseleth, Luna Bettens, Frédérique Markey en Remi De Coster, allen 17 jaar, waren vanmorgen van de partij. De zesdejaars van het Rhizo lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk zijn de gelatenheid beu. “Wat is dat toch met onze maatschappij, waar de problemen al te vaak genegeerd worden met commentaar zoals ‘ah het wordt gewoon een beetje warmer’”, zegt Luna Bettens. “En wat is dat toch met de politiek in ons land? Het draait niet enkel rond de economie, het klimaat moét een grotere prioriteit worden. Als we nu niets doen, zullen de problemen steeds erger worden en uiteindelijk niet meer op te lossen zijn. Dat het ons om het spijbelen te doen is, is gewoon onzin. We willen onze stem laten horen. Onze ouders steunen ons. Als we het tenminste niet blijven herhalen, zodat we niet te veel belangrijke lessen missen. We snappen dat. Trouwens: we zijn met enkele jongeren ook van plan om komende zondag de klimaatmars bij te wonen in Brussel. Het is dus géén excuus om weg te blijven van de school.”

Straffen niet de juiste aanpak

De scholen tonen begrip. “Het zijn inderdaad niet dezelfde leerlingen die telkens dezelfde les missen”, zegt directrice Franceska Verhenne van Rhizo lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. “Ze spreken af, het zijn iedere donderdag andere leerlingen die naar Brussel trekken. Ook ouders staan niet toe dat ze meer dan een keer naar Brussel trekken op donderdag. De leerlingen die gaan, tonen engagement en zijn tot een tegenprestatie zoals bijvoorbeeld een zwerfvuilactie bereid. Straffen is volgens mij niet de juiste aanpak. Want door te sanctioneren, maak je voor sommigen de uitdaging net nog groter om te gaan”, aldus Verhenne. “Ze krijgen geen strafstudie, we juichen het net toe”, reageert directrice Evelien Thomas van Rhizo College in Zwevegem. “Wie naar Brussel trekt, vorige week waren er ook enkele andere leerlingen, richt wel een werkgroep op om een dikke truiendag te organiseren op school. Ik verwacht daar veel van omdat het door de scholieren zelf gedragen wordt.”